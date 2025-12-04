Meloni ignora Salvini e conferma nuovi aiuti all’Ucraina entro la fine dell’anno

Il governo non cambia rotta sul sostegno militare all’Ucraina, almeno non lo farà per le resistenze della Lega e l’irritazione palpabile di Matteo Salvini. Dal Bahrein, dove partecipa al vertice con i Paesi del Golfo, Giorgia Meloni ha confermato la linea dell’esecutivo: il decreto che autorizza l’invio di nuove forniture a Kyjiv «si farà, in uno dei prossimi Consigli dei ministri». E sarà varato comunque «entro la fine dell’anno», perché la possibilità di spedire aiuti «scade il 31 dicembre». La premier liquida così, almeno in apparenza, il mini-incidente avvenuto nelle ultime ore. Il provvedimento era comparso nell’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, poi era sparito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Meloni ignora Salvini e conferma nuovi aiuti all’Ucraina entro la fine dell’anno

