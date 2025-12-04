Meloni conferma armi a Kiev Crosetto in audizione

Tv2000.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sugli aiuti militari a Kiev la premier Meloni conferma che il decreto si farà entro la fine dell’anno mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto stamattina è stato ascoltato dalle commissioni difesa di Camera e Senato. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

meloni conferma armi a kiev crosetto in audizione

© Tv2000.it - Meloni conferma armi a Kiev. Crosetto in audizione

