Meloni blinda il decreto per l' Ucraina | Si farà

Provvedimento rinviato per gli attriti con la Lega, però il premier conferma la scadenza del 31 dicembre. Tuttavia, preferisce parlare di «aiuti», come i generatori elettrici, anziché di armi. Sul tavolo c’è il «lodo» Romeo: proibire l’invio di missili a lungo raggio. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni blinda il decreto per l'Ucraina: «Si farà»

