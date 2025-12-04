Meina si trasforma ne Il Paese dei Balocchi
Lunedì 8 dicembre, dalle ore 10 alle ore 17, nel centro storico di Meina si terrà Il Paese dei Balocchi. Come da tradizione, il centro storico si trasformerà in un grande mercato a cielo aperto ricco di idee regalo per il Natale. Numerose saranno le attività che animeranno l'intera giornata. Il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
