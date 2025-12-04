Meina si trasforma ne Il Paese dei Balocchi

Novaratoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 8 dicembre, dalle ore 10 alle ore 17, nel centro storico di Meina si terrà Il Paese dei Balocchi. Come da tradizione, il centro storico si trasformerà in un grande mercato a cielo aperto ricco di idee regalo per il Natale. Numerose saranno le attività che animeranno l'intera giornata. Il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

meina si trasforma ne il paese dei balocchi

© Novaratoday.it - Meina si trasforma ne "Il Paese dei Balocchi"

News recenti che potrebbero piacerti

meina trasforma paese balocchiMeina si trasforma ne "Il Paese dei Balocchi" - Lunedì 8 dicembre, dalle ore 10 alle ore 17, nel centro storico di Meina si terrà Il Paese dei Balocchi. Si legge su novaratoday.it

Il Paese dei Balocchi, per andare oltre l'immaginazione - Quattro giorni consecutivi di festa, centocinquanta volontari, trentamila presenze. Segnala rainews.it

Il Paese dei Balocchi annuncia la sua ultima edizione - Dopo 21 edizioni, il Paese dei Balocchi si prepara a salutare il pubblico con l'ultima edizione in programma dal 21 al 24 agosto a Bellocchi di Fano. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Meina Trasforma Paese Balocchi