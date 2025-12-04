Medicina la roulette delle selezioni | promossi e voti alti il Sud batte il Nord A Milano è stata durissima
Milano, 4 dicembre 2025 – Pubblicati ieri i risultati della prima selezione di accesso a Medicina dopo il “semestre filtro“, il nuovo percorso introdotto per regolare l’ingresso alla facoltà più desiderata, con 50mila candidati per 24mila posti in 44 atenei italiani. Polemiche e annunci di ricorsi tengono banco dal giorno delle prove di sbarramento in chimica, fisica e biologia (dello scorso 20 novembre) tra accuse di irregolarità e segnalazioni di “avvistamenti di smartphone” in alcune sedi e foto di compiti circolate sui social. E mentre la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ricorda in tivù che “la graduatoria nazionale si completerà solo dopo il secondo appello”, del 10 dicembre, e assicura che “i ragazzi non hanno copiato, c’è stata una sequenza di fake news sui social”, ci si può intanto fare un’idea della situazione da quel che trapela dai primi esiti, seppur non ufficiali e ancora parziali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
