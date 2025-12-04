Medicina il test finisce in tribunale | 6mila ricorsi dopo il caos del 20 novembre L’UDU | Irregolarità intollerabili

Irregolarità e smartphone in aula al test di Medicina scatenano 6mila ricorsi guidati da UDU e "Medici senza filtri", che denunciano un sistema colabrodo. La Ministra Bernini respinge però l'annullamento totale della prova, promettendo di sanzionare solo i singoli responsabili. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

