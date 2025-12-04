Medicina i risultati del primo appello del test | promossi tra il 10 e il 15%

Sono stati pubblicati i risultati del primo appello del test di Medicina 2025 per il semestre filtro. I risultati sono stati pubblicati sul portale Universitaly. Tutti i candidati possono consultarli inserendo le proprie credenziali. La percentuale dei promossi nelle tre materie al primo appello è tra il 10 e il 15%. Il quadro appare omogeneo, non ci sono grandi differenze territoriali sui voti. Gli esami per la seconda prova, fissata per il 10 dicembre, sono già pronti, secondo l’agenzia Ansa, e questo escluderebbe la possibilità di una seconda prova più semplice. L’effetto copia. Se da un lato i numeri sgonfiano il grande effetto copiatura di cui si è parlato nei giorni scorsi, c’è il rischio – sarebbe la prima volta – che il numero di studenti ammessi a Medicina sia inferiore ai posti disponibili. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Risultati sconfortanti caratterizzano il primo appello del semestre di Medicina, frutto della riforma Bernini: presso l'Università Statale di Milano, solo il 12% degli studenti ha superato l’esame di Fisica, il 24% quello di Chimica e il 30% di Biologia, su un totale di - facebook.com Vai su Facebook

Semestre filtro: pubblicati oggi i risultati della prova di accesso di medicina Vai su X

Medicina, i risultati del primo appello del test: promossi tra il 10 e il 15% - Sono stati pubblicati i risultati del primo appello del test di Medicina 2025 per il semestre filtro. Segnala open.online

Test Medicina 2025, oggi i risultati del primo appello: quando escono e cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Test Medicina 2025, oggi i risultati del primo appello: quando escono e cosa sapere ... Da tg24.sky.it

Medicina, il primo appello del semestre filtro è un flop: solo il 15% supera Fisica e per Chimica non si va oltre il 25% - Eppure nemmeno l’arte antica del copiare è riuscita nel miracolo: il primo appello del ... Segnala ilgazzettino.it

Risultati test Medicina 2025 per il semestre filtro, Bernini assicura che "nessuno ha copiato, è fake news" - Nel giorno della pubblicazione dei risultati del test di Medicina 2025 per il semestre filtro, Bernini ha assicurato che nessuno ha copiato. Da virgilio.it

Medicina, pubblicati i risultati del semestre filtro - Sono stati pubblicati oggi i risultati del primo appello del test di Medicina 2025 per il semestre filtro. Da msn.com

Test Medicina, oggi i risultati del primo appello del semestre filtro: quando esce la graduatoria - Verranno pubblicati oggi, mercoledì 3 dicembre, sul portale Universitaly i risultati del primo appello del semestre filtro di Medicina: tutto quello che ... Da fanpage.it