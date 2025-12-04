Medicina bocciati nove studenti su dieci | primo appello shock

Il primo test dopo il semestre "filtro". Nove studenti su dieci non superano l'esame e solo uno riesce a passare: è questo il bilancio del primo appello per l'accesso a Medicina, secondo i dati diffusi da diversi atenei. Chi non ce l'ha fatta potrà ritentare il 10 dicembre, data del secondo appello. Si tratta della prima prova dopo il nuovo semestre " filtro ", iniziato a settembre, che ha permesso agli aspiranti medici di frequentare liberamente. Al termine di questo periodo, tutti gli studenti devono sostenere esami di Chimica, Biologia e Fisica, tramite una prova nazionale (fino a tre tentativi) simile al vecchio test d'ingresso.

