Medicina bocciati nove studenti su dieci | primo appello shock

Dayitalianews.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il primo test dopo il semestre “filtro”. Nove studenti su dieci non superano l’esame e solo uno riesce a passare: è questo il bilancio del primo appello per l’accesso a Medicina, secondo i dati diffusi da diversi atenei. Chi non ce l’ha fatta potrà ritentare il 10 dicembre, data del secondo appello. Si tratta della prima prova dopo il nuovo semestre “ filtro ”, iniziato a settembre, che ha permesso agli aspiranti medici di frequentare liberamente. Al termine di questo periodo, tutti gli studenti devono sostenere esami di Chimica, Biologia e Fisica, tramite una prova nazionale (fino a tre tentativi) simile al vecchio test d’ingresso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

medicina bocciati nove studenti su dieci primo appello shock

© Dayitalianews.com - Medicina, bocciati nove studenti su dieci: primo appello shock

Altre letture consigliate

medicina bocciati nove studentiSemestre filtro di Medicina, studenti falcidiati al primo appello - Appena il 15 per cento dei candidati ha passato la prova di fisica, ma si può ritentare il 10 dicembre ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

medicina bocciati nove studentiMedicina, la roulette delle selezioni: promossi e voti alti, il Sud batte il Nord. A Milano è stata durissima - I risultati parziali delle prime prove, negli atenei milanesi passa solo uno su dieci mentre a Catania la metà, Rischio ricorsi, ma la ministra assicura: “Nessuno ha copiato, una sequenza di fake news ... Si legge su msn.com

Medicina, debutta il semestre aperto: alla Sapienza iscritti 5.131 studenti. Tre fasi per gestire l’afflusso record, gli esami e il calendario - 313 iscritti È ufficialmente iniziata la rivoluzione nell’accesso a Medicina. Secondo leggo.it

Medicina, studenti più scontenti che soddisfatti del nuovo sistema d'accesso - Neanche questa riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea in Medicina sembra far contenti gli studenti: insieme all’odiato test a crocette, infatti, non va invece in archivio il numero chiuso. Scrive tgcom24.mediaset.it

Medicina, “semestre aperto”: parlano gli studenti del polo pontino di Sapienza - Ed è l’arco di tempo in cui gli aspiranti studenti di Medicina si giocano l’ingresso in facoltà. Segnala ilmessaggero.it

Medicina, partono le iscrizioni al test d'ingresso: attesi 50mila studenti in più. La scadenza fissata per il 25 luglio - Da domani partono le iscrizioni per gli aspiranti medici: se i candidati dovessero essere tanti quanti gli iscritti al test di un anno ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Medicina Bocciati Nove Studenti