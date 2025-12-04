Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025 | l’Italia insegue Paesi Bassi e Gran Bretagna
Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 metri assegnerà ben 42 titoli continentali, equamente distribuiti tra uomini e donne, e l’Italia proverà ad essere grande protagonista. Nella storia della manifestazione l’Italia ha conquistato 264 medaglie (82 ori, 96 argenti, e 86 bronzi), mentre nella scorsa edizione di Otopeni 2023 aveva raccolto 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi, chiudendo al secondo posto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna. Tra i principali azzurri da seguire ci saranno il campione del mondo nei 50 rana in vasca lunga, Simone Cerasuolo, l’argento nei 1500 stile libero dei Mondiali, Simona Quadarella, l’argento nei 100 rana iridati in lunga, Nicolò Martinenghi, e l’argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla a Singapore, Thomas Ceccon. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Grande soddisfazione per i nostri azzurri agli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino e per il Paese Italia primo nel medagliere per la staffetta 4x50 sl maschile; per la staffetta 4x50 femminile; Simona Quadarella nei 400sl. Grandissimi ragazzi - facebook.com Vai su Facebook
DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandraMao LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: debutta D’Ambrosio, Mao per stupire nei 200 sl: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI Vai su X
Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: Italia in testa dopo la seconda giornata! - Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 ... Scrive oasport.it
Europei in vasca corta di nuoto, Italia d'oro nella staffetta mista mixed 4x50 - Agli Europei di nuoto in vasca corta, che si stanno disputando a Lublino in Polonia, l’Italia ha conquistato la seconda medaglia d’oro (la quarta in totale). Segnala corriere.it
A che ora gli Europei di nuoto 2025 oggi in tv: programma 4 dicembre, streaming, italiani in gara - Oggi, giovedì 4 dicembre, andrà in scena la terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Lo riporta oasport.it
Europeo V25. Italia ancora in testa al medagliere al secondo giorno. - Al termine della seconda giornata di gare dei XXIII Campionati Europei di Nuoto in vasca corta 2025, di scena a Lublino (Polonia) all’interno del complesso natatorio Aqua Lublin, l'Italia è ancora in ... Secondo nuoto.com
Europei di nuoto 2025 in vasca corta: il programma di oggi 4 dicembre, gli orari e gli azzurri in gara - L'Italia dopo l'oro della 4x50 mista va a caccia di altre medaglie ... Come scrive today.it
Europei nuoto, Quadarella vince l’argento e firma il nuovo primato italiano. A medaglia anche le staffette 4×50 maschile e femminile - Tre medaglie nella prima giornata degli Europei di nuoto: due argenti (due nuovi primati italiani) e un oro. Si legge su ilfattoquotidiano.it