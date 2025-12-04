Med-Or e Acn lanciano ' Cyberbridge' progetto per i Paesi africani
Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Med-Or Italian Foundation e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale hanno presentato oggi il progetto “CyberBridge – Strategic Training Programme for Digital Resilience in Africa”, sviluppato con il supporto di Leonardo e il sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Il Progetto “CyberBridge” è rivolto a Paesi africani ed è concepito per integrare competenze tecniche e capacità di policy favorendo un approccio multilivello alla resilienza digitale attraverso formazione specialistica, diplomazia e governance del cyberspazio. Nella sede della Med-Or Italian Foundation si è tenuta la presentazione del progetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
