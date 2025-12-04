The Athletic ha stabilito la top 100 dei calciatori da osservare al prossimo Mondiale che si terrà tra giugno e luglio 2026. Tra questi, c’è Scott McTominay del Napoli e ben tre italiani, anche se gli Azzurri dovranno passare dai play-off per riuscire a qualificarsi alla competizione. McTominay tra i 100 giocatori da osservare al Mondiale 2o26. McTominay è stato inserito al 68esimo posto della classifica. Athletic scrive: Negli ultimi anni c’è stata un’osservazione maggiore su McTominay, sbocciato grazie al lavoro quotidiano. Affidabile e un talismano del Napoli. Ora svolge questo ruolo anche per la Scozia, come dimostra il suo clamoroso gol nella vittoria contro la Danimarca, che ha confermato il loro primo posto nel girone di qualificazione; non andavano a una Coppa del Mondo dal 1998. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay talismano del Napoli e della Scozia: è tra i 100 giocatori da tener d’occhio ai prossimi Mondiali (Athletic)