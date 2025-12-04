McTominay talismano del Napoli e della Scozia | è tra i 100 giocatori da tener d’occhio ai prossimi Mondiali Athletic
The Athletic ha stabilito la top 100 dei calciatori da osservare al prossimo Mondiale che si terrà tra giugno e luglio 2026. Tra questi, c’è Scott McTominay del Napoli e ben tre italiani, anche se gli Azzurri dovranno passare dai play-off per riuscire a qualificarsi alla competizione. McTominay tra i 100 giocatori da osservare al Mondiale 2o26. McTominay è stato inserito al 68esimo posto della classifica. Athletic scrive: Negli ultimi anni c’è stata un’osservazione maggiore su McTominay, sbocciato grazie al lavoro quotidiano. Affidabile e un talismano del Napoli. Ora svolge questo ruolo anche per la Scozia, come dimostra il suo clamoroso gol nella vittoria contro la Danimarca, che ha confermato il loro primo posto nel girone di qualificazione; non andavano a una Coppa del Mondo dal 1998. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
In riferimento alla stagione 2024/2025, sono stati assegnati numerosi premi: il miglior gol, la miglior società, il miglior presidente, il miglior allenatore, il miglior undici e infine anche il migliore giocatore in assoluto della stagione, vinto da Scott McTominay G Vai su Facebook
Napoli, super gol di McTominay con la Scozia: che segnale al fantacalcio! - Gol straordinario di McTominay con la sua Scozia: messaggio ai fantallenatori e al Napoli! Si legge su fantamaster.it
McTominay guida la Scozia ai Mondiali: Conte si affida a lui per riportare il Napoli al successo - Senza Anguissa e De Bruyne, autori di 11 delle 20 reti azzurre, il tecnico chiede i gol al mediano che ha trasformato in bomber ... Secondo tuttosport.com
In Inghilterra guardano McTominay incoronato miglior calciatore della Serie A e non ci possono pensare - Il racconto del Daily Mail della serata in cui McTominay ha ricevuto il premio quale miglior giocatore della serie A, primo scozzese ... ilnapolista.it scrive
La magia di McTominay con la Scozia per riaccendere il Napoli. Conte parla alla squadra - Politano annuncia il vertice: “Analizzeremo gli errori”. Scrive napoli.repubblica.it
Dall'Inghilterra rimpiangono McTominay: "La sua carriera ha preso una direzione inattesa" - Scott McTominay, dopo un periodo non esaltante al Manchester United, ha scelto Napoli e il Napoli per rilanciare la sua carriera. Da msn.com
DALLA SCOZIA - La rovesciata di McTominay contro la Danimarca diventa un murale - La rovesciata di Scott McTominay, centrocampista del Napoli, nel match contro la Danimarca, che ha portato la Scozia ai Mondiali, può diventare un murales. Scrive napolimagazine.com