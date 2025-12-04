McKennie il jolly che non esce mai | 200 presenze mille ruoli e una certezza per ogni allenatore

Ogni stagione ricomincia sempre allo stesso modo: nelle probabili formazioni della Juventus il nome di Weston McKennie sembra destinato alla panchina, come se il suo posto fosse in discussione perenne. Poi passa una settimana, poi due, e tutto si ribalta. L’americano rientra, convince, si impone. E finisce per diventare di nuovo un titolare imprescindibile, quasi un riflesso automatico nelle scelte di chiunque sieda sulla panchina bianconera. Da quando è arrivato alla Juventus nell’estate 2020, McKennie ha conosciuto cicli diversi, idee tattiche opposte, allenatori dalle filosofie lontanissime tra loro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - McKennie, il jolly che non esce mai: 200 presenze, mille ruoli e una certezza per ogni allenatore

