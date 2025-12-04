Maxi richiamo di Gallette di mais per micotossine oltre i limiti | marchi e lotti interessati
Come comunicato dal Ministero della Salute, il richiamo delle gallette disposto dal produttore a causa di un possibile rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza di Deossinivalenolo oltre i limiti di legge consentiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maxi richiamo di Gallette di mais per micotossine oltre i limiti: marchi e lotti interessati - Come comunicato dal Ministero della Salute, il richiamo delle gallette disposto dal produttore a causa di un possibile rischio chimico per i consumatori ... Lo riporta fanpage.it
Mais per popcorn ritirato dal commercio: Ministero annuncia maxi richiamo, si allarga l’allerta - Si allarga l'allerta alimentare per il mais da pop corn per un possibile rischio chimico per i consumatori. Da fanpage.it
Richiamo di mais per popcorn per contaminazione da alcaloidi - Richiamo per mais per popcorn a marchio Cibon e Coal prodotti da Melandri Guadenzio Srl con sede dello stabilimento a Bagnocavallo (Ra). Si legge su ansa.it