Maxi richiamo di Gallette di mais per micotossine oltre i limiti | marchi e lotti interessati

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come comunicato dal Ministero della Salute, il richiamo delle gallette disposto dal produttore a causa di un possibile rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza di Deossinivalenolo oltre i limiti di legge consentiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

