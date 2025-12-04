Maxi-indagine Ue su WhatsApp | ecco le conseguenze sull' IA della piattaforma
La Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se la nuova politica di Meta sull'accesso dei fornitori di intelligenza artificiale a WhatsApp possa violare le norme UE sulla concorrenza. La nuova politica di Meta, annunciata nell'ottobre 2025, vieta ai fornitori di intelligenza artificiale di utilizzare uno strumento che consente alle aziende di comunicare con i clienti tramite WhatsApp, la “WhatsApp Business Solution”, quando l'intelligenza artificiale è il servizio principale offerto. Le aziende possono comunque utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per funzioni ausiliarie o di supporto, come l'assistenza clienti automatizzata offerta tramite WhatsApp. 🔗 Leggi su Iltempo.it
