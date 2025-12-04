Maxi-inchiesta | bimbi abusati e simboli satanici la polizia indaga su rete internazionale di pedofili
Le autorità indagano su un network internazionale di pedopornografia online. Le perquisizioni della polizia hanno fatto emergere anche l’inquietante presenza di una simbologia legata al satanismo e all’occultismo. La notizia è rimbalzata da un lato all’altro dell’Oceano. Ne hanno parlato anche la CNN e il Guardian. In queste ore circolano video in cui si possono. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
