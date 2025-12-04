maxi appalto pubblico manitou vince al tar

Dopo un anno di battaglia legale la Manitou, con sede principale in Francia e con uno dei tanti distaccamenti di Manitou Italia anche ad Anzola, nella fattispecie un grande deposito – parcheggio, si è aggiudicata una commessa da 22 milioni di euro da parte del ministero dell’Interno, corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Manitou è una delle aziende leader a livello mondiale produttrice di mezzi nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento del personale e nel movimento terra. Ma veniamo ai fatti. Il ministero dell’Interno, corpo nazionale dei vigili del fuoco, aveva bandito un’importante gara d’appalto di fornitura di mezzi per il ragguardevole importo di quasi 22 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

