Matthew Perry condannato il medico che gli somministrò ketamina | Ho fallito avrei dovuto proteggerlo

È ufficiale la condanna per il dottore che fornì l'anestetico alla star di Friends scomparsa a soli 54 anni nell'ottobre del 2023. Salvador Plasencia, il medicò che fornì la ketamina a Matthew Perry nelle settimane precedenti alla sua morte per overdose nel 2023 è stato condannato a scontare 30 mesi di carcere. Prima della lettura della sentenza, il dottore si è scusato con la famiglia di Perry davanti al tribunale federale di Los Angeles, ammettendo che con le sue azioni è venuto meno al giuramento di protezione del paziente. La condanna al medico che fornì la ketamina a Matthew Perry "Ho deluso il signor Perry, ho deluso la sua famiglia" ha dichiarato Plasencia "Avrei dovuto proteggerlo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

