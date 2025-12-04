Matthew Perry condannato il medico che gli somministrò ketamina | Ho fallito avrei dovuto proteggerlo
È ufficiale la condanna per il dottore che fornì l'anestetico alla star di Friends scomparsa a soli 54 anni nell'ottobre del 2023. Salvador Plasencia, il medicò che fornì la ketamina a Matthew Perry nelle settimane precedenti alla sua morte per overdose nel 2023 è stato condannato a scontare 30 mesi di carcere. Prima della lettura della sentenza, il dottore si è scusato con la famiglia di Perry davanti al tribunale federale di Los Angeles, ammettendo che con le sue azioni è venuto meno al giuramento di protezione del paziente. La condanna al medico che fornì la ketamina a Matthew Perry "Ho deluso il signor Perry, ho deluso la sua famiglia" ha dichiarato Plasencia "Avrei dovuto proteggerlo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il dottor Salvador Plasencia, noto come Dottor P, è stato condannato a 30 mesi di carcere per aver fornito la ketamina a Matthew Perry, che ne ha provocato la morte. Nel processo sono indagate altre quattro persone, che dal 10 dicembre al 14 gennaio verran - facebook.com Vai su Facebook
Matthew Perry, condannato il medico che gli ha fornito ketamina. La rabbia dei genitori: «Aveva bisogno di un tuo no» Vai su X
Matthew Perry, giustizia per la star di Friends: il medico spacciatore finisce in prigione - Il medico che fornì ketamina a Matthew Perry, star di Friends morta due anni fa, si dichiara colpevole: il tribunale decide lo condanna e rischia il carcere ... libero.it scrive
Matthew Perry, condannato il medico che gli somministrò ketamina: “Ho fallito, avrei dovuto proteggerlo” - È ufficiale la condanna per il dottore che fornì l'anestetico alla star di Friends scomparsa a soli 54 anni nell'ottobre del 2023. Scrive movieplayer.it
Condanna a 30 mesi per medico per la morte di Matthew Perry - Un tribunale federale di Los Angeles ha condannato a 30 mesi di carcere Salvador Plasencia, il medico di Malibu che ha amme ... Si legge su ansa.it
Un medico che vendette ketamina all’attore Matthew Perry prima della sua morte è stato condannato a 30 mesi di carcere - Un tribunale di Los Angeles ha condannato a 30 mesi di carcere il medico Salvador Plasencia che nelle settimane precedenti alla morte dell’attore Matthew Perry (celebre per aver interpretato il person ... Riporta ilpost.it
Matthew Perry, condannato il medico che ha fornito ketamina all’attore di «Friends». La rabbia dei genitori: «Aveva bisogno di un tuo no» - Trenta mesi di carcere (rischiava 40 anni) al dottor Salvador Plasencia che aveva ammesso la sua colpa, dicendosi pentito. Riporta msn.com
Il medico che ha venduto la ketamina alla star di “Friends” Matthew Perry condannato a 2 anni e mezzo di prigione. Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole - Il dottor Salvador Plasencia sconterà 2 anni e mezzo di carcere per aver venduto illegalmente ketamina alla star di Friends ... ilfattoquotidiano.it scrive