Matthew Perry condannato il medico che gli fornì la ketamina
È arrivata la prima sentenza per la morte di Matthew Perry. Un tribunale federale di Los Angeles ha infatti condannato a 30 mesi di reclusione Salvador Plasencia, medico 44enne che gestiva una clinica di pronto soccorso fuori città e che lo scorso luglio aveva ammesso di aver procurato illegalmente la ketamina all’attore. Il volto di Chandler nella celebre sitcom assumeva il tranquillante regolarmente per curare la sua depressione ma, quando il suo medico curante non gli prescriveva le dosi volute, si rivolgeva proprio a Plasencia. Secondo quanto emerso dalle indagini, il farmaco da lui fornito non fu quello che uccise Perry, ma avrebbe contribuito comunque ad alimentarne la dipendenza con il solo scopo di lucrare. 🔗 Leggi su Lettera43.it
