Materie critiche al via ResourceEu | finanziamenti per 3 miliardi di euro

Almeno 3 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi saranno mobilitati nei prossimi 12 mesi per sbloccare immediatamente i progetti nei magneti permanenti, nelle batterie e nella difesa. Al centro, ci saranno monitoraggio e acquisti congiunti per conto degli Stati membri attraverso il Centro europeo per le materie prime. La Commissione europea punta a colmare le lacune sulle materie critiche, di cui ha estremo bisogno (ma ne non dispone), prima che la dipendenza dalla Cina – ad oggi oltre il 90% dei magneti in terre rare dell’Ue proviene dal gigante asiatico – assuma i contorni preoccupanti già sperimentati sul fronte energetico con la Russia e strozzi l’economia del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it