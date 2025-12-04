Materie critiche al via ResourceEu | finanziamenti per 3 miliardi di euro
Almeno 3 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi saranno mobilitati nei prossimi 12 mesi per sbloccare immediatamente i progetti nei magneti permanenti, nelle batterie e nella difesa. Al centro, ci saranno monitoraggio e acquisti congiunti per conto degli Stati membri attraverso il Centro europeo per le materie prime. La Commissione europea punta a colmare le lacune sulle materie critiche, di cui ha estremo bisogno (ma ne non dispone), prima che la dipendenza dalla Cina – ad oggi oltre il 90% dei magneti in terre rare dell’Ue proviene dal gigante asiatico – assuma i contorni preoccupanti già sperimentati sul fronte energetico con la Russia e strozzi l’economia del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Con la firma della dichiarazione congiunta con il Ministro dell’Industria e delle Risorse Minerarie della Mongolia, #DamdinnyamGongor, rafforziamo la cooperazione nel settore dei #minerali e delle materie prime critiche, aggiungendo un importante tassello ai Vai su X
? Materie prime critiche: tra economia circolare e politiche industriali Giorgio Arienti, Direttore Generale Erion WEEE, affronta un tema cruciale per il futuro dell'Europa: la dipendenza dalle materie prime critiche. In un continente povero di queste risorse, l'e - facebook.com Vai su Facebook
***Materie prime critiche: via Ue a 47 progetti strategici, 4 in Italia per riciclo - La Commissione Ue ha adottato un elenco di 47 progetti strategici per potenziare le capacita' nazionali di materie prime strategiche, che a loro volta ... Scrive ilsole24ore.com
Iren, al via l'hub sul riciclo per le materie prime critiche - Nasce RigeneRare, l'hub italiano per il recupero e il riutilizzo delle materie prime critiche e dei metalli preziosi. Riporta ansa.it
Terre rare e materie prime critiche, le miniere in Italia riapriranno: via libera alla legge - Dopo il via libera della Camera, anche il Senato ha approvato in via definitiva il ddl. Da corriere.it
Materie critiche, l'Europa accelera: intese con Regno Unito, Ucraina e Groenlandia. Via libera a 13 progetti - L'Europa accelera sulle materie prime strategiche: la Commissione ha varato un primo pacchetto di 13 progetti con Paesi extra- Come scrive affaritaliani.it
Parte il meccanismo di acquisti per le materie critiche - La Commissione europea ha aperto questa settimana le registrazioni per il nuovo meccanismo di approvvigionamento per le materie critiche nell'ambito della piattaforma comune Ue per l'energia e le ... ansa.it scrive