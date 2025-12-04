Massimo Rivola non si nasconde | Il 2026 sarà un anno molto positivo per Aprilia

Il Mondiale di MotoGP 2025 si è concluso con Marc Marquez che ha vinto in carrozza il suo nono titolo iridato e, di pari passo, con una Aprilia che ha mosso passi in avanti evidenti. Marco Bezzecchi è stato il grande protagonista della seconda parte di campionato, mentre per Jorge Martin la stagione si è trasformata sin da subito in una sorta di calvario. Pertanto, l’amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, spera in un 2026 di spicco, ma sa anche che Aprilia dovrà fare crescere Jorge Martin dopo un anno decisamente travagliato. “Il 2026 sarà un anno molto positivo per Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Massimo Rivola non si nasconde: “Il 2026 sarà un anno molto positivo per Aprilia”

Argomenti simili trattati di recente

"Abbiamo dimostrato che con un Aprilia puoi avere successo. Mi aspetto che Marco il prossimo anno vada subito all'attacco, a Jorge daremo tempo" gpone.com/it/2025/12/03/… #motogp #MarcoBezzecchi #massimorivola #jorgemartin #Aprilia Vai su X

Al Teatro Galli premiati piloti che hanno scritto la storia del nostro sport e personalità di spicco. Tra loro Tony Cairoli, Nadia Padovani, Massimo Rivola e gli iridati 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Rivola non si nasconde: “Il 2026 sarà un anno molto positivo per Aprilia” - Il Mondiale di MotoGP 2025 si è concluso con Marc Marquez che ha vinto in carrozza il suo nono titolo iridato e, di pari passo, con una Aprilia che ha ... oasport.it scrive

Aprilia, Massimo Rivola guarda già al 2026. E non si nasconde - L’Aprilia ha chiuso il Mondiale di MotoGP 2025 piazzandosi al secondo posto nel Campionato Costruttori con 418 punti, dietro soltanto alla Ducati, prima a quota 768. Lo riporta msn.com

Rivola: "Jorge Martin resta in Aprilia nel 2026? Per noi non è una notizia" - Nella mattinata di venerdì 11 luglio il giornalista spagnolo Mela Chercoles, sul quotidiano As, ha riportato l'indiscrezione di una ... Si legge su sport.sky.it

Aprilia, Rivola: "Chiudere così è la ciliegina sulla torta, per il 2026 ci crediamo" - Aprilia Racing, è intervenuto su Sky dopo il GP Valencia: "Questo finale è la ciliegina sulla torta e nel 2026 speriamo di mangiarne molte di più. Come scrive sport.sky.it