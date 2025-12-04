‘Mascagni l' unico’ il libro di Maurizio Sessa su Rai Storia
Firenze, 4 dicembre 2025 - " Mascagni l'unico. L'uomo di una sola opera" di Maurizio Sessa (Edizioni Medicea Firenze) sarà protagonista della puntata di ‘Scritto, letto, detto’, condotta da Giovanni Paolo Fontana, che andrà in onda domenica 7 dicembre alle 8,50 del mattino e in replica, la sera dello stesso giorno, alle 20,20 sul canale Rai Storia. Fontana intervista nel suo programma scrittori, giornalisti e testimoni, e nella puntata di domani protagonista sarà il giornalista scrittore Maurizio Sessa, che ripercorrerà la vita e l'arte di Pietro Mascagni, artista segnato dall'etichetta indelebile di essere compositore di una sola opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
