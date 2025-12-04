Martin Scorsese e i creatori di Billions insieme per Netflix | firmeranno un dramma su un casinò di Las Vegas
La nuova serie messa in cantiere da Netflix vedrà collaborare il regista e produttore Martin Scorsese con gli sceneggiatori Brian Koppelman e David Levien. Netflix ha messo insieme una reunion di talenti per la sua nuova serie ambientata a Las Vegas. Il regista di Casinò Martin Scorsese e i creatori di Billions Brian Koppelman e David Levien collaboreranno per realizzare una serie drammatica ambientata in un casinò. La piattaforma streaming ha ordinato otto episodi per la serie, che sarà incentrata sul presidente di un famoso hotelcasinò di Las Vegas e sulle sue mosse per consolidare ed espandere la sua posizione in città. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
