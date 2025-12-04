Marradi riqualificato il Teatro degli Animosi E ora riapre il sipario
Firenze, 4 dicembre 2025 - Riapre a Marradi, dopo i lavori di riqualificazione, il Teatro degli Animosi. L’evento di riapertura si terrà in due giornate: il primo appuntamento è fissato per sabato 6 dicembre alle ore 21 con lo spettacolo “ The great swing show” mentre il giorno successivo, domenica 7 dicembre, l’appuntamento è alle ore 18 con lo spettacolo “Il Piano forte (S)colpisce l’anima-(S)colpire l’aria”. Quest'ultimo sarà preceduto da un breve momento istituzionale con gli interventi del sindaco di Marradi Tommaso Triberti e della delegata della Città Metropolitana Sara Di Maio, ed è attesa la presenza dell'assessore regionale alla Cultura Cristina Manetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Livorno è tra le città italiane con il più alto numero di cantieri e di luoghi in trasformazione. In questi 6 anni siamo intervenuti in Piazza del Luogo Pio, sul lungo mare di Antignano, in via Marradi e via Ricasoli, abbiamo visto la riqualificazione delle Fortezze e di - facebook.com Vai su Facebook
Marradi, riqualificato il Teatro degli Animosi. E ora riapre il sipario - L’evento di riapertura si terrà in due giornate: il primo appuntamento è fissato per sabato 6 d ... Scrive lanazione.it
A Marradi riapre il Teatro degli Animosi grazie a un intervento da 400mila euro della Regione Toscana - Il 6 e 7 dicembre 2025 riapre uno dei più antichi della Toscana grazie a un investimento complessivo di oltre 400mila della Regione Toscana ... Come scrive intoscana.it
Teatro Animosi, la stagione. Da oggi aperta la vendita per i nuovi abbonamenti - Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus propongono un cartellone firmato da autori e ... lanazione.it scrive