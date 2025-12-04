marradi riqualificato il teatro degli animosi e ora riapre il sipario

Firenze, 4 dicembre 2025 - Riapre a Marradi, dopo i lavori di riqualificazione, il Teatro degli Animosi. L’evento di riapertura si terrà in due giornate: il primo appuntamento è fissato per sabato 6 dicembre alle ore 21 con lo spettacolo “ The great swing show” mentre il giorno successivo, domenica 7 dicembre, l’appuntamento è alle ore 18 con lo spettacolo “Il Piano forte (S)colpisce l’anima-(S)colpire l’aria”. Quest'ultimo sarà preceduto da un breve momento istituzionale con gli interventi del sindaco di Marradi Tommaso Triberti e della delegata della Città Metropolitana Sara Di Maio, ed è attesa la presenza dell'assessore regionale alla Cultura Cristina Manetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

