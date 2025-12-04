Marradi guardia medica in affanno | Servizi smantellati scelte miopi
Lo aveva denunciato con toni forti nei giorni scorsi il sindaco di Palazzuolo sul Senio: la guardia medica a dicembre è un servizio dimezzato, con troppi turni scoperti. E ora lo stesso disservizio viene denunciato anche a Marradi. La questione è sollevata da Rudi Frassineti, capogruppo di "Anima Marradi", che parla di "innumerevoli turni di guardia medica scoperti. Una situazione che mette a rischio la salute dei cittadini e che rappresenta un segnale allarmante della oramai nota incompetenza gestionale (già testata nelle questione medici di medicina generale) - attacca duramente - e della totale assenza della politica, ma non è una novità, locale e regionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it
