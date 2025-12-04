Mario pensionato a sua insaputa | recupera 124mila euro
Recanati (Macerata), 4 dicembre 2025 – Per cinque anni ha continuato a lavorare come autonomo, senza sapere di avere già maturato il diritto alla pensione. Solo a 73 anni, grazie a un controllo fatto quasi per caso, ha scoperto di poter ricevere non solo l’assegno mensile, ma anche 124mila euro di arretrati. È la storia – incredibile ma reale – di Mario, nome di fantasia, residente a Recanati. La vicenda viene ricostruita dal patronato Inas Cisl e da Federico Savoretti, responsabile zonale, che ha seguito personalmente il caso. Nel 2024, il recanatese si era rivolto agli uffici Cisl per chiedere “un semplice chiarimento” sulla propria posizione contributiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
