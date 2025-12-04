Mario Ermito porta il suo ME sul palco del Teatro Sala Raffaello

Una serata di musica dal vivo, racconti in forma di canzone e incontri speciali attende il pubblico romano: sul palco, Mario Ermito trasformerà il suo primo album “ME” in un’esperienza condivisa, intensa e ricca di emozioni, pensata per chi desidera ascoltare la sua storia più autentica. Un debutto che parla in prima persona Con “ME”, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Mario Ermito porta il suo “ME” sul palco del Teatro Sala Raffaello

Altre letture consigliate

Roma City Musical. . Tra passione, ritmo e tanto cuore: @marioermito si racconta a TELEBARI con la sua avventura nel musical “7 Spose per 7 Fratelli”! Un viaggio tra canto, danza e ironia che porta in scena tutta l’energia del grande teatro musicale italia - facebook.com Vai su Facebook

Mario Ermito: “Io spaventato da uno stalker”/ “Ho fatto tanti sacrifici da giovane, mia nonna…” - A Storie Italiane vi era Mario Ermito, attore italiano che ha raccontato la sua storia: dai sacrifici in gioventù alla paura per uno stalker L’attore Mario Ermito è stato ospite stamane negli studi di ... Segnala ilsussidiario.net

Mario Ermito si racconta a "Storie Italiane": la paura di diventare genitore e il dramma dello stalking: «Sapeva tutto di me» - "Vittima di Stalking, mi sono spaventato" Il momento più inquietante dell'intervista è stato il resoconto di un episodio di stalking di cui l'attore è stato vittima. Secondo quotidianodipuglia.it

Mario Ermito, l'intervista a Storie Italiane: «Io vittima di stalking, ciò che succede sui social mi spaventa» - «Noto che c’è un grande odio nel mondo: la gente gioisce sull’insuccesso del prossimo e a me questa cosa fa paura. Lo riporta ilmattino.it

Mario Ermito, l'intervista a Storie Italiane: «Io vittima di stalking, ciò che succede sui social mi spaventa» - «Io ho ricevuto delle chiamate da numeri che non conoscevo», ha raccontato relativamente ad un episodio di stalking che ha subito, «Questa persona generava più numeri, sapeva dove vivessi e troppe ... Secondo ilmattino.it

Da Don Matteo al successo in Spagna fino ai lavori con Prime Video: chi è Mario Ermito - Durante l'evento in cui Prime Video ha presentato tutte le novità per la prossima stagione, l'attenzione di molti è stata catturata dall'attore Mario Ermito, che è apparso al fianco di Diana Del ... Riporta ilgiornale.it