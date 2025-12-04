Marino serve seppie croccanti Qui la cucina di mare è a vista

E’ sempre un piacere vedere giovani che si impegnano in cucina per trasformare la materia prima scelta in piatti che, muovendo dalla tradizione, la elevano. E del resto la cucina del ristorante "Marino" è a vista e si può osservare con quanta attenzione questi ragazzi lavorano. Marino è il ristorante di Santa Marina Alta dove un tempo, per intenderci, c’era "Il Rifugio del gabbiano", storico locale che a un certo punto del suo percorso fu guidato dalla famiglia Lugli della rinomata trattoria Lugli di Santa Veneranda. Insomma qui c’è una lunga tradizione da valorizzare e questi ragazzi lo stanno facendo con maestria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

