Mariasole Pallio | Mi piacerebbe condurre Sanremo con Stefano De Martino

“Condurre Sanremo? Eccome se mi piacerebbe”. Lo ha detto Mariasole Pollio, a noi di Today.it, che l'abbiamo incontrata poco prima della finale di X Factor 2025, prevista per oggi, giovedì 4 dicembre in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli e in tv su Sky, NOW e Tv8.La giovane conduttrice. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Mariasole Pallio: "Mi piacerebbe condurre Sanremo con Stefano De Martino"

