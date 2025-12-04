Maria Elena Boschi entra in aula vestita così | la reazione di Salvini spiazza tutti VIDEO

Un episodio singolare si è verificato alla Camera dei deputati, durante una delle sessioni di question time che spesso scandiscono i ritmi della vita politica italiana. Protagonisti della scena sono stati la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. L'attenzione si è spostata, per una volta, dal dibattito legislativo a un dettaglio di abbigliamento: il tailleur verde acceso indossato da Boschi. Scintille in Aula sul caro trasporti: Salvini spiazza tutti. L'episodio si è svolto il 3 dicembre, durante un'interrogazione riguardante possibili pratiche speculative nei settori dei trasporti e dei carburanti in vista delle festività natalizie.

