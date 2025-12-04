Marco Simoni nominato direttore dell’Istituto Affari Internazionali

L’economista politico Marco Simoni, attualmente professore alla Luiss Guido Carli, è stato nominato direttore dell’ Istituto Affari Internazionali, think tank indipendente privato e non-profit fondato nel 1965 su iniziativa di Altiero Spinelli. La decisione è stata approvata dall’assemblea dei soci. Succede a Nathalie Tocci, che completerà il suo mandato nella primavera del 2026. Chi è Marco Simoni. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma, Simoni ha conseguito un dottorato in Political Economy alla London School of Economics, istituto dove fino al 2014 ha poi insegnato e svolto attività di ricerca. 🔗 Leggi su Lettera43.it

