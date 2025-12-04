Marco Odermatt detta legge anche a Beaver Creek Paris si difende sulla Birds of Prey

Marco Odermatt mette subito il suo timbro a Beaver Creek. Lo svizzero va a caccia della tripletta sulla Birds of Prey e comincia con la vittoria in discesa libera, aspettando poi il superG di domani e il gigante di domenica. Semplicemente straordinario l’elvetico, che ha pennellato nelle difficilissime curve sul muro, facendo la differenza su un tracciato decisamente più corto rispetto al solito, con il traguardo finale alzato fino alla compressione. Per Odermatt si tratta della vittoria numero 48 della carriera, la quinta nella specialità dopo le tre a Wengen e quella in Val Gardena. Fa festa anche il pubblico di casa grazie a Ryan Cochran-Siegle, che conclude al secondo posto a 30 centesimi dall’elvetico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Odermatt detta legge anche a Beaver Creek. Paris si difende sulla Birds of Prey

