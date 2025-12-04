marco ligabue il ritorno con maps la mappa per ritrovarsi dopo gli anni bui

Il bello è che in famiglia quello a cui mamma Rina si raccomanda di rallentare, di fare un po’ meno, è lui. Apprensione che a Marco Ligabue, fratello con le scarpe da tip tap armato di chitarra e di sogni, strappa un sorrisetto divertito. È appena tornato sulle piattaforme con “M.A.P.S.”, Manuale Alternativo Per Sentire, e lo presenta nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale. “Ho voluto dare un titolo un po’ giocoso ad un viaggio musicale concepito un concetto dietro l’altro, come si faceva un tempo, aggiungendo la provocazione del ‘manuale alternativo’, perché, anche se abbiamo guide e tutorial di pronta consultazione per tutto, questo richiede attenzione e impegno per capirne i contenuti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marco Ligabue, il ritorno con “M.A.P.S.”, la mappa per ritrovarsi dopo gli anni bui