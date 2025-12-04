Marcianise tenta truffa ad anziana con tecnica della targa clonata | arrestato 40enne di Napoli

Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Marcianise, diretti dal dottor Francesco Giaquinto, hanno sventato una truffa ai danni di un'anziana residente in via Di Giacomo, nel pieno centro cittadino. Un intervento tempestivo delle forze dell'ordine che ha permesso di bloccare un uomo di circa 40 anni originario di Napoli, già pronto .

