Marchetti svela | Gli ultimi anni di Lazio mi hanno condizionato Rimpianti? Non rimpiango di non essere arrivato prima

Marchetti, ex Cagliari, è intervenuto ai microfoni di una trasmissione radiofonica per commentare la squadra guidata da Pisacane Federico Marchetti ha vissuto anni importanti in Sardegna prima di approdare alla Lazio. L’ex portiere del Cagliari è stato ospite della trasmissione radiofonica Il Cagliari in Diretta, in onda su Radiolina, per commentare l’attuale momento della squadra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Marchetti svela: «Gli ultimi anni di Lazio mi hanno condizionato. Rimpianti? Non rimpiango di non essere arrivato prima»

