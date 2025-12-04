Marc Marquez spiega perché ha difeso Valentino Rossi al Gala MotoGP | È difficile convivere col rancore
Marc Marquez spiega perché ha preso le difese di Valentino Rossi al Gala MotoGP 2025 dopo i fischi del pubblico. "È difficile convivere col rancore": il nuovo approccio del campione Ducati alla storica rivalità.
Nel corso di un'intervista a 'El Periodico' Marc Marquez ha mostrato la voglia di chiudere l'eterna diatriba con Rossi, riaccesasi anche in virtù del recente documentario che ha mostrato i retroscena sul famigerato episodio occorso a Sepang
