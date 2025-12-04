Maratona da record a Roma tutto esaurito per l' evento in programma a marzo

AGI - A poco meno di quattro mesi dall'evento è stato raggiunto il tutto esaurito a Roma sulla distanza di maratona da 42,195km in programma il prossimo 22 marzo: saranno ben 36mila i partecipanti alla Acea Run Rome The Marathon, le iscrizioni sono chiuse. Si tratta di un numero enorme, in forte crescita rispetto ai 28mila (22mila poi arrivati al traguardo) della storica 30esima edizione che si è disputata solo otto mesi fa. Ora per partecipare alla grande festa nel primo giorno di primavera nella Capitale rimane l'iscrizione alla staffetta solidale Acea Run4Rome o alla stracittadina Fun Run da 5km nel giorno di vigilia sabato 21 marzo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Maratona da record a Roma, tutto esaurito per l'evento in programma a marzo

