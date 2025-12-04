Maquina + Christian The Seagull live al Z? Centro Culture Contemporanee di Catania FOTO e RECENSIONE

Atomheartmagazine.com | 4 dic 2025

Maquina + Christian The Seagull live a Catania. Il 28 novembre è iniziata la nuova edizione della rassegna ‘Pulsar’ a Catania, che si tiene al Z? Centro Culture Contemporanee e presenterà un programma con un respiro maggiormente internazionale. Indice. Maquina + Christian The Seagull live a Catania Christian The Seagull. Maquina.. Le foto della serata. Z? Centro Culture Contemporanee: i prossimi appuntamenti della rassegna Pulsar. Maquina + Christian The Seagull live a Catania. Christian The Seagull. La serata parte benissimo: azzeccatissima la selezione musicale (affidata a Dj Pul del collettivo KVA) che ha ben introdotto la prima band, i cata-manchesteriani Christian The Seagull che, forti di due lavori davvero fighi e originali, hanno scaldato in modo trasversale la serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

