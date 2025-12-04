Manovra tutti i bonus in arrivo nella prossima legge di bilancio | quali saltano e quali restano

L'elenco dei bonus in arrivo nella nuova legge di bilancio 2026: vediamo quali incentivi saltano e quali restano. Dai bonus casa a quelli per le famiglie, come la card "Dedicata a te", la nuova "Carta Valore" e l'aiuto per le madri lavoratrici. Ma anche il bonus psicologo e i contributi per comprare mobili o elettrodomestici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

