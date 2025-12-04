Manovra | no retromarce sui Lep Spunta cannabis light legale con supertassa al 40%

'Autonomia torna terreno di scontro. Nonostante l'allarme degli enti locali e le proteste dell'opposizione, con il Pd che minaccia ostruzionismo a oltranza, il governo non intende retrocedere: le norme sui Lep "rimangono in manovra", ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Una scelta che i dem hanno definito "anticostituzionale", perché "reintroduce la definizione da parte del governo dei Lep su scuola, sanità e trasporti, già bocciata dalla Corte costituzionale". "Abbiamo dato la disponibilità alle opposizioni, in particolare al Pd che aveva chiesto spiegazioni rispetto a questo tema, di una audizione in sede tecnica del ministro Calderoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: no retromarce sui Lep. Spunta cannabis light legale con supertassa al 40%

