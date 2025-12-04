Manovra da 13 miliardi Giani | Zero tasse in più Ma resta l’addizionale Irpef

Firenze, 4 dicembre 2025 – Una manovra da 13 miliardi da approvare entro fine mese. Pena l’esercizio provvisorio. Nel frattempo la commissione bilancio (presieduta dall’esponente di Casa Riformista Vittorio Salotti, fresco di nomina), potrà puntellare la proposta per il 2026 illustrata ieri dal governatore Eugenio Giani. Caso Manetti, la replica di Giani sulla patente sospesa: “Polemica montata ad arte, ero lì perché preoccupato per lei” I punti cardine della manovra. Progetti in ritardo e fondi del Pnrr a rischio per cinque case della salute e un ospedale di comunità (foto d’archivio) In soldoni: nessun aumento di tasse o imposte, 8,2 miliardi per la sanità, addizionale Irpef invariata, nidi e libri gratis confermati, 200 milioni di gettito recuperato dagli evasori fiscali, altri 200 per la Darsena Europa, 700 per il trasporto pubblico locale, 10 milioni per l’allargamento del tratto Firenze-Scandicci della martoriata Fi-Pi-Li con la costituenda Toscana Strade improntata alla riscossione del pedaggio dei tir. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manovra da 13 miliardi, Giani: “Zero tasse in più”. Ma resta l’addizionale Irpef

