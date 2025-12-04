Manovra Ciriani | L’emendamento sull’oro di Bankitalia rimane va rivisto

“Il tema dell’oro di Bankitalia rimane lì sul tavolo, poi vedremo in che modo formularlo, però rimane. Stiamo verificando, come scrivere il testo è tutto da vedere, si può migliorare, si può correggere, ma il tema rimane“. Lo ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, dopo una riunione in Senato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Manovra, Ciriani: “L’emendamento sull’oro di Bankitalia rimane, va rivisto”

