Manovra cannabis light torna legale ma con ‘super imposta’ del 40%

(Adnkronos) – Torna legale la commercializzazione della cannabis light. Secondo quanto contento in un emendamento alla manovra segnalato a firma Fratelli d'Italia, viene infatti introdotta la possibilità di vendere "infiorescenze fresche o essiccate e prodotti" che contengono Thc in quantità "non superiore allo 0,5% che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e

