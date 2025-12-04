Manodopera cinese per i grandi marchi della moda Inchiesta su 13 brand

AGI - La Procura di Milano ha notificato 13 ordini di consegna a altrettante case della moda che avrebbero "utilizzato manodopera cinese in condizione di pesante sfruttamento". Le maison coinvolte sono: Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Guccio Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia, Off-White Operating. Le accuse ricalcano quelle già contestate ad altri brand, come Tod's, sempre dal pm Paolo Storari. Alle case di moda viene chiesto di consegnare tutta la documentazione relativa ai modelli organizzativi di lavoro come modelli di audit, bilanci, elenco di fornitori e subfornitori. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Manodopera cinese per i grandi marchi della moda. Inchiesta su 13 brand

Scopri altri approfondimenti

Le industrie europee hanno aperto negli anni stabilimenti in Cina costituendo società ed alleanze con aziende cinesi, insegnando loro come costruire delle eccellenti auto. I cinesi sfruttano adesso questa esperienza, il costo basso della manodopera ed il vant - facebook.com Vai su Facebook

Le case europee portano armi e bagagli in Cina, e i cinesi arrivano in Europa con i loro stabilimenti, preoccupandosi di abbassare i costi di manodopera. Un enorme #QED. Vai su X

Italia, tredici marchi del lusso coinvolti in un’inchiesta sul caporalato - Tredici grandi marchi del lusso, tra cui Gucci, Versace e Yves Saint Laurent, sono sospettati di aver fatto ricorso a subappaltatori che sfruttavano lavoratori cinesi, secondo una richiesta emessa il ... Scrive internazionale.it

Sfruttamento dei lavoratori nel lusso ‘Made in Italy’, altri 13 brand e le loro filiere nel mirino della Procura di Milano - I magistrati milanesi, che col cosiddetto “metodo Storari”, com’è stato definito il modo di procedere del procuratore Paolo ... Secondo msn.com

Diversi marchi di moda dovranno dimostrare che nelle loro filiere non c’è sfruttamento - La procura di Milano ha fatto loro una richiesta formale di fornire vari documenti: tra gli altri ci sono Dolce & Gabbana, Gucci e Prada ... Riporta ilpost.it

Il boom dei marchi cinesi dietro il fenomeno Labubu - Anche nel gigantesco negozio monomarca del loro produttore, Pop Mart, a Shanghai, alla folla di clienti viene detto che devono aspettare una settimana o più. Lo riporta repubblica.it