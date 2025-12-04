Manhattan il momento dell' accensione dell' albero di Natale nel Rockefeller Center

Eccoci immersi nell’atmosfera magica dell’ albero di Natale del Rockefeller Center, a Manhattan, che è stato acceso mercoledì 3 dicembre. In una piazza gremita, l’abete rosso norvegese alto 22,86 metri e sormontato da una stella Swaroski dal peso di 408 kg, si è illuminato. L’albero resterà esposto fino a metà gennaio. Le luci led – oltre 50.000 e tutte colorate – sono a basso consumo energetico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manhattan, il momento dell'accensione dell'albero di Natale nel Rockefeller Center

