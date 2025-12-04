Mancini svela | Materazzi il mio idolo dal 2006 quando entro in campo con la Nazionale…

Inter News 24 Mancini svela: «Materazzi il mio idolo dal 2006, quando entro in campo con la Nazionale.». Le parole del difensore della Roma. Intervistato da Vivo Azzurro TV, il difensore della Roma e della Nazionale, Gianluca Mancini, cita l’ex Inter e campione del Mondo con l’Italia nel 2006, Marco Materazzi, come suo idolo da bambino. QUI: le notizie più rilevanti del giorno in casa Inter. IDOLO MATERAZZI – « La passione per Materazzi nasce principalmente nel Mondiale del 2006. Avevo dieci anni e lui fu protagonista assoluto. Vedendolo giocare l’ho sempre apprezzato per la personalità, la grinta, per il fatto che nel bene e nel male ci metteva sempre la faccia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mancini svela: «Materazzi il mio idolo dal 2006, quando entro in campo con la Nazionale…»

