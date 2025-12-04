Manchester United–West Ham equilibrio e tensione | la sfida che può cambiare la corsa europea

Manchester United e West Ham si ritrovano a Old Trafford per un confronto che vale molto più dei tre punti. Gli Hammers arrivano forti dell’ultima vittoria sullo stesso campo in Premier League e con una continuità offensiva che negli ultimi sette incroci li ha visti segnare per primi in cinque occasioni. Una statistica che racconta bene la pericolosità della squadra di Nuno Espírito Santo, capace di colpire nei momenti chiave e di trasformare i ritmi lenti degli avversari in un vantaggio tattico. Lo United, reduce dal prezioso 2-1 sul Crystal Palace che ha alleggerito la pressione dopo il ko con l’Everton, cerca stabilità in un campionato in cui rimane in bilico tra le ambizioni d’alta classifica e i limiti di una difesa troppo fragile: 20 gol subiti in 13 partite sono una cifra che pesa e che racconta l’urgenza di un cambio di passo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Manchester United–West Ham, equilibrio e tensione: la sfida che può cambiare la corsa europea

