A Old Trafford va in scena una sfida sempre affascinante di Premier League: Manchester United vs West Ham, partita che incrocia obiettivi europei, stato di forma altalenante e tante storie individuali interessanti, in campo e in panchina. Di seguito panoramica su momento delle squadre, chiavi tattiche, possibili scelte di formazione e un pronostico ragionato. Come arriva il Manchester United. Lo United continua a vivere una stagione a montagne russe: prestazioni buone alternate a cali improvvisi, difficoltà di continuità e un ambiente che oscilla tra entusiasmo e critiche nel giro di pochi giorni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Manchester United–West Ham: analisi, probabili formazioni e pronostico (Premier League)