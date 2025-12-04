Manca l’acqua per un’intera giornata | scuole chiuse a Latina
Scuole chiuse a Latina martedì 9 dicembre quando è prevista una interruzione idrica per l’intera giornata. La sindaca Matilde Celentano ha firmato l’apposita ordinanza dopo che da Acqualatina è stato annunciato nei giorni scorsi lo stop al servizio per quasi 24 ore.Disagi in vista, dunque, per la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Manca l’acqua a Santa Margherita Belice dove due ex consiglieri comunali si sono rivolti al presidente della Regione e al Dipartimento della protezione civile regionale guidato da Salvatore Cocina. Giuseppe Scaturro e Salvatore Sciara, del gruppo consiliare - facebook.com Vai su Facebook