Manca l’acqua per un’intera giornata | scuole chiuse a Latina

Scuole chiuse a Latina martedì 9 dicembre quando è prevista una interruzione idrica per l’intera giornata. La sindaca Matilde Celentano ha firmato l’apposita ordinanza dopo che da Acqualatina è stato annunciato nei giorni scorsi lo stop al servizio per quasi 24 ore.Disagi in vista, dunque, per la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

