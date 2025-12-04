Mamma ci siamo persi la verità e la situazione può ancora peggiorare
La situazione sta per peggiorare. Le intelligenze artificiali generative offrono a chi desidera diffondere disinformazione o informazioni distorte strumenti più potenti per realizzare falsi siti o post sui social media assai più convincenti, e sono molto più precisi nell’individuare le proprie vittime. L’inganno non è un’arma usata esclusivamente dalla destra. Come vedremo, anche i progressisti hanno perfezionato la capacità di minare fatti e verità. Negli Stati Uniti, i comitati che raccolgono fondi per i candidati di sinistra hanno finanziato in segreto siti che si spacciavano per start-up giornalistiche indipendenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Finalmente Mamma avvisa: Siamo felici di condividere gli articoli scelti per la nascita della piccola, prevista nel mese di Febbraio Vuoi far loro un regalo? Puoi acquistarlo qui online con il codice lista LIS01078 su https://www.finalmentemamma.com/sit - facebook.com Vai su Facebook