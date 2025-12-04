Maltrattamenti per 12 anni e lesioni alla convivente | condannato un 41enne

LECCE - Dodici anni di violenze, umiliazioni e vessazioni: tanto sarebbe durato l’inferno vissuto da una donna del basso Salento per mano del suo compagno, un 41enne della stessa zona. Ieri il tribunale di Lecce, presieduto dal giudice Fabrizio Malagnino, ha condannato l’uomo a tre anni di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Maltrattamenti per 12 anni e lesioni alla convivente: condannato un 41enne

Leggi anche questi approfondimenti

Il gup del Tribunale di Bari Vittorio Rinaldi ha condannato alla pena di 7 anni di reclusione una 30enne accusata di maltrattamenti aggravati, consistiti in insulti e minacce, ai danni del marito, un 34enne di Santeramo nel Barese che il 10 aprile 2024 si tolse la - facebook.com Vai su Facebook

#Maltrattamenti all'asilo, come riconoscere i segnali: intervista a Ilaria Maggi, che nel 2009 ha vissuto l'incubo di suo figlio di due anni all'asilo Cip Ciop di Pistoia. Vai su X

Maltrattamenti in famiglia a Lecce: arrestato un uomo di 40 anni - Arrestato a Lecce un 40enne per maltrattamenti in famiglia: Polizia interviene, donna in codice rosso. Lo riporta pugliapress.org

Tenta di strangolare la compagna, la polizia arresta un 40enne - A lanciare l'allarme una 52enne, che ha raccontato di essere stata picchiata dall'uomo, originario di Manfredonia ... rainews.it scrive

Lecce, 40enne arrestato per maltrattamenti in famiglia: donna ricoverata in codice rosso - Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Lecce per maltrattamenti, lesioni aggravate e minacce ai danni della compagna 52enne. trmtv.it scrive

52enne picchia moglie e figlia per anni a Reggiolo, botte anche durante la gravidanza - A Reggiolo un 52enne è stato allontanato da casa per anni di maltrattamenti e lesioni su moglie e figlia, aggravati da problemi economici e droga. Si legge su virgilio.it

Picchiata brutalmente e strangolata dal compagno a Lecce, 52enne ricoverata in codice rosso: arrestato 40enne - Donna di 52 anni aggredita dal compagno a Lecce: arrestato 40enne per maltrattamenti, lesioni e minacce. Come scrive virgilio.it

Bambino di 3 anni morto, chiesta l'archiviazione per la mamma. «Le lesioni alla testa non sono dovuti a maltrattamenti, bensì a una caduta» - È stato chiuso il caso della morte sospetta di un bambino di 3 anni che risale al 26 dicembre 2024: la procura ha confermato che si è trattato di un tragico infortunio e non di una morte ... Da ilgazzettino.it